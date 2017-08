Inscrições abertas para curso e reciclagem de árbitros

De 31 de agosto a 2 de setembro, no Auditório Edison Teixeira, em Paulo Afonso, instrutores da FIFA estarão ministrando curso e reciclagem de árbitros para pessoas de ambos os sexos.

As inscrições com vagas limitadas podem ser feitas gratuitamente no Ginásio Esportivo Luís Eduardo Magalhães, das 8h às 12h. Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (75) 98814-9640.

A realização é da Federação Baiana de Futebol, em parceria com a Liga Desportiva de Paulo Afonso e Prefeitura Municipal.

