Inauguração da Praça da Rua das Palmeiras

Na noite de quinta-feira,17/8, foi inaugurada a Praça da Rua das Palmeiras. A solenidade contou com as presenças do prefeito de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, o vice prefeito Flávio Henrique, o presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso, Marcondes Francisco dos Santos e os vereadores, José Gomes, Marconi Daniel e o líder do governo na câmara, Alexandro Fabiano da Silva, Leco, do ex prefeito Anilton Bastos, autoridades, secretários, convidados e moradores da localidade.

Em seu pronunciamento o presidente do Legislativo, Marcondes Francisco dos Santos relembrou de passagens da sua juventude como morador e frequentador da Rua das Palmeiras, lembrou que morava a 50m do local e que ali, ele, juntamente com amigos, praticavam várias atividades esportivas, falou também da existência de um paredão que impedia que moradores do acampamento Chesf tivessem acesso a Vila Poty e também da mesma forma os moradores da Vila não pudessem entrar no acampamento. “Eu sou de uma geração que conseguiu ver um paredão, uma barreira, que impedia que quem morasse aqui ou quem morasse lá, tivesse acesso. Íamos jogar futebol em uma quadra no Colégio chamado Adozino, que era proibido jogar aos finais de semana, e os guardas não deixavam, e ai a salvação era ir para a Poty, era um sofrimento… aqui tinha uma valeta, que quem não conseguisse saltar o paredão caia na valeta… e passava por debaixo de uma ponte que aqui tinha. Depois conseguimos cobrir a valeta, derrubar o muro, conseguimos que as ruas fossem calçadas asfaltadas…”. E concluindo o vereador Marcondes Francisco disse; “tudo leva a crer que vai chegar o momento que nas entradas da cidade serão colocadas placas dizendo que aqui se ensina como se investe o dinheiro público, que Paulo Afonso é uma referência, Paulo Afonso liderado por Luiz Barbosa de Deus tem mostrado que aqui a coisa pública é levado a sério”.

A nova praça da Rua das Palmeiras conta na sua infraestrutura, com área de lazer, jardins, bancos, passeios, mesinhas com jogos de dama e iluminação de LED.