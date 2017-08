Iluminação pública: Prefeitura Municipal inicia programa Alumiá Glória

A Prefeitura Municipal de Glória, através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos iniciou, no mês de agosto, as ações de melhoria da iluminação pública no município.

A ação, que constitui na substituição das lâmpadas antigas por lâmpadas de LED, já foi executada no Bairro Pedreira, na Rua Nova, na Rua Professor Roberto Santos, na Rua Genésio Santos e na Rua Daniel Pereira, intermediações dos centros educacionais do município.

Seguindo a programação traçada, serão realizadas ações nas intermediações do Posto Médico José Alves dos Santos e da Escola Castro Alves.

Com investimentos oriundos de recursos próprios, a Prefeitura Municipal estima economizar cerca de 70% do consumo de energia e dos gastos com manutenção, e uma vez findada a execução dos serviços na sede do município, a previsão é levar o Programa Alumiá para a zona rural.

http://www.gloria.ba.gov.br