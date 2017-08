Governo Municipal anuncia obras para o Povoado Serrote

Na quarta-feira, 23/7, o prefeito de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, visitou o Povoado Serrote, Área Rural do Município, onde se reuniu com moradores e líderes daquela localidade e circunvizinhanças.

A visita agendada pelo vereador Albério Faustino (Bero do Jardim Bahia – PT), começou pela Escola Municipal São João Batista, onde o prefeito conversou com a professora e alunos e ouviu pedidos de melhoras na estrutura do prédio e a possibilidade de contratação de mais funcionários para agilizar a limpeza.

Em seguida, a comitiva que além de Luiz de Deus foi composta pelos secretários Jandirson Campos Torres (Agricultura e Aquicultura) e Wilson Pereira Filho (Infraestrutura) e pelos vereadores Bero do Jardim Bahia (PT) e Marconi Daniel (PHS), se dirigiu até a barragem comunitária. A reivindicação dos moradores é uma limpeza geral, o que segundo eles, possibilitará o acúmulo de uma maior quantidade de água.

Outras reivindicações feitas pelos moradores do Serrote e recebidas pelo prefeito foram: pavimentação em paralelepípedos da rua principal entre a entrada do povoado e a escola, e construção de uma praça em frente à igreja católica. Luiz de Deus ainda anunciou a instalação de uma nova cadeira e equipamentos no consultório odontológico da Unidade Básica de Saúde, já adquiridos, e uma nova caixa d’água na parte final do povoado, que segundo o secretário de Agricultura e Aquicultura, Jandirson Campos Torres, será colocada em local mais alto para facilitar a chegada da água captada do poço artesiano nas casas mais distantes do local de captação.

Para Seu Hilário Gomes de Lima – presidente da Associação Comunitária, a visita de Luiz de Deus no seu povoado é uma prova de que o prefeito cumpre seus compromissos.

“Nós moradores do Serrote estamos satisfeitos com a vinda da comitiva da Prefeitura ao nosso povoado. Não temos dúvida de que nossas reivindicações serão atendidas”, falou o líder comunitário.

Encerrando a visita, o prefeito agradeceu aos anfitriões e reafirmou o compromisso do Governo Municipal em dar total atenção aos pleitos dos moradores da Área Rural.

“Eu agradeço a todos vocês pelo apoio fundamental que me proporcionou o direito de governar Paulo Afonso mais uma vez. Minha meta é cumprir os compromissos assumidos na campanha, e especificamente na Área Rural as dificuldades são muitas. Mas podem ter certeza de que meu compromisso de melhorar no que for possível a vida dos moradores do campo será cumprido até o final do meu mandato”, garantiu.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 24-08-2017