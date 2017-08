Governo Federal e Prefeitura de Paulo Afonso entregam 200 casas do Programa Minha Casa Minha Vida

A Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, entregou na segunda-feira (14), 200 unidades habitacionais do empreendimento Dom Mario, aos contemplados do Programa Minha Casa Minha Vida.

O Programa do Governo Federal, realizado em parceria com Estados, Municípios e Distrito Federal, promove a aquisição de imóvel próprio à parcela da população com renda inferior a R$ 1.800 (um mil e oitocentos reais), desde que, enquadrada nos requisitos pré-estabelecidos nas normas de acesso.

Para a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Clara Moreira, a entrega das casas significou a realização de um sonho de várias famílias: “Sempre digo que as famílias têm vários sonhos, como ver seus filhos em universidades, ter um carro, no entanto, tem um sonho que é comum a todas, o da casa própria. Hoje conseguimos através da Secretaria de Desenvolvimento Social, entregar essas casas”, pontuou Clara.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Social, cerca de 1000 famílias pleitearam os imóveis. Este é o quinto empreendimento do programa Minha Casa Minha vida, construído no município de Paulo Afonso.

A dona de casa Carleane Cavalcante, falou da importância de ter a casa própria: “Hoje me sinto muito feliz, agora posso dizer que tenho um lugar para criar meus filhos e poder dizer que é meu. Só tenho a agradecer a Deus e a todos da Prefeitura”, disse Carleane. Já a aposentada Aracy Maria da Silva destacou que: “Depois de tanta busca e luta, hoje estamos aqui, eu e meu esposo recebendo a chave da nossa tão sonhada casa, é um momento de glória”, destacou Aracy.

Prestigiaram o evento: o prefeito Luiz Barbosa de Deus; o vice Flávio Henrique; o gerente do Banco do Brasil, Marco Antônio; secretários municipais, vereadores, autoridades, empresários e membros da comunidade.

Autor: ASCOM/PMPA

INFORME PUBLICITÁRIO