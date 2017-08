O Prefeito Municipal de Glória (BA), David Cavalcanti, assinou, na sexta-feira, 28, o Termo de Adesão ao Programa Prefeito Amigo da Criança (PPAC).

A ação, proposta pela Fundação ABRINQ Pelos Direitos da Criança e do Adolescente, propõe aos Prefeitos priorizar a infância e a adolescência em seus mandatos, com base nos compromissos assumidos pelo Estado Brasileiro, definidos na Constituição Federal, na Convenção Internacional dos Direitos da Criança e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Dessa forma, o Governo Municipal priorizará a agenda de trabalho proposta pelo Programa, no sentido de estabelecer, ampliar e fortalecer a relação entre o Executivo, Legislativo, Judiciário e Organizações sociais, articulando uma Rede Municipal de Proteção Integral.

ASCOM

http://www.gloria.ba.gov.br