Gerente regional da Embasa confirma presença na Câmara de Vereadores

Gerente Regional da EMBASA em Paulo Afonso, Zorobabel Paiva Nunes Filho, encaminhou na amanhã desta segunda-feira, 28, ofício ao presidente da Câmara Municipal,Vereador Marcondes Francisco dos Santos confirmando que estará no plenário Dr. Manoel Josefino Teixeira, no dia 18 de setembro para prestar esclarecimento sobre o funcionamento do Saneamento Básico e Abastecimento de água no município de Paulo Afonso, atendendo solicitação daquele parlamento.

Desde 2016 que a concessão oferecida à empresa pelo período de 20 anos, venceu. Foram realizadas algumas reuniões de gabinete, na prefeitura, que não saíram de lá. A renovação da concessão e a cobrança da taxa de esgotamento sanitário fixada em 80% sobre o valor do consumo de água, certamente vão constar da pauta discussões.

ASCOM/ Com informações de Assessoria Parlamentar