Gabarito de concurso da PM e Corpo de Bombeiros é divulgado

O gabarito das provas do maior concurso da história da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). A consulta pode ser feita no site da instituição organizadora do certame. Realizado em Salvador em mais 12 municípios baianos, no último domingo (6), o concurso teve 141.917 inscritos. A abstenção foi de 15,30%, abaixo do percentual de candidatos ausentes em concursos públicos, que normalmente varia entre 20% e 30%.

Em números absolutos, 121.100 candidatos comparecerem para realizar as provas, enquanto os ausentes foram 21.816. As provas foram aplicadas em 293 locais, dos quais 68 na capital e 225 no interior do estado. Os candidatos tiveram que responder a 80 questões, distribuídas entre conhecimentos gerais (30) e conhecimentos específicos (50), além de uma questão discursiva.

De acordo com o cronograma do Edital de Abertura de Inscrições – Saeb – 01/2017, a publicação do resultado provisório das provas objetivas ocorrerá no dia 30 deste mês, no Diário Oficial do Estado (DOE). No dia 15 de setembro, ainda segundo o edital, serão publicados o resultado definitivo das provas objetivas e o resultado provisório da prova discursiva. Já o resultado final da prova discursiva e o resultado final do certame têm a previsão de ser publicados em 29 de setembro.

Fonte: Ascom/Secretaria da Administração do Estado (Saeb)