FestTilápia 2017: Glória e Paulo Afonso realizam cerimônia de lançamento no dia 24 de agosto

O evento, organizado pela Bahia Pesca e ASCOPA em parceria com a Prefeitura Municipal de Glória e a Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, terá sua cerimônia de lançamento na próxima quinta-feira, 24, às 19h, no Auditório Edson Teixeira, em Paulo Afonso.

Na ocasião, os presentes vão conhecer detalhes do Projeto, que reúne o Festival Gastronômico, Workshops, Conteúdo Técnico Científico, ações de Marketing e Publicidade, Oficinas Show com pratos à base de Tilápia e de Processamento de Pescado, Missões Empresariais/Visitas Técnicas às Pisciculturas locais e a Feira de Negócios da Cadeia Produtiva da Tilapicultura da região dos Lagos do Rio São Francisco.

São esperadas as presenças de empresários de Bares e Restaurantes concorrentes do Festival Gastronômico e de empresários da Cadeia Produtiva da Tilapicultura que participarão da Áqua Negócios, representantes de entidades públicas e privadas, além de representantes das instituições de Ensino e Pesquisa.

