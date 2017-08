Ex-prefeito de Paulo Afonso estuda migrar para o PSD, atual partido do prefeito Luiz de Deus

Os rumores de que o ex-prefeito de Paulo Afonso, Anilton Bastos Pereira (PDT) irá para o PSD, representado pelo número 55, atual partido do prefeito Luiz de Deus,devem se concretizar brevemente, já que o parlamentar não descarta a possibilidade dessa mudança de partido. O convite teria partido do próprio senador Otto Alencar. “Eu estou analisando esta hipótese, sim”, admitiu o ex-prefeito em conversa com alguns amigos. Anilton igualmente não confirma e nem afasta a ideia de uma pré-candidatura a Deputado Estadual nas eleições de 2018. Sua saída do PDT deverá ser um grande golpe no partido atualmente presidido pela vereadora Leda Chaves. Com Anilton no PSD, poderá haver uma dobradinha com o Deputado federal Aleluia (DEM), em caso de sua candidatura a uma vaga na Assembleia Legislativa da Bahia.

Com Luiz Brito