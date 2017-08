Eva anuncia tema do Carnaval e confirma pipoca na quinta; banda terá bloco sexta e sábado

A banda Eva, liderada por Felipe Pezzoni, anunciou o tema para o Carnaval 2018: “Reciprofelicidade”. “É a fusão de reciprocidade com felicidade.A gente conectou essas duas palavras pra expressar a felicidade que é compartilhada, a sensação de ser feliz fazendo a felicidade de outra pessoa, e vice-versa. E isso tem tudo a ver com o EVA, com o que a gente vivencia no Carnaval, com o espírito dessa festa que só existe porque todo mundo se encontra na rua. É mágico o que acontece, a gente leva música e alegria pra galera e recebe em troca uma energia indescritível. Até arrepia só de falar!”, contou ao Bahia Notícias. A palavra também dá nome a nova música do conjunto, uma composição de Luciano Luila, Nêgo John e Adenilson Peluso. “Foi tudo muito natural, diria que a Reciprofelicidade nos escolheu e foi a melhor definição que encontramos pra expressar nosso sentimento pela música, pelos nossos fãs, pelo carnaval, pelo Bloco Eva”. Além disso, a banda confirmou que manterá a pipoca na quinta-feira e que puxará o Bloco no circuito Barra/Ondina na sexta-feira e sábado. As vendas foram iniciadas nesta segunda-feira (28). Os valores do primeiro lote estão a partir de R$ 180. BN

Confira a música: