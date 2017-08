“Eu Sou Youtuber” completa um mês no Ar

Estreou em 17 de Julho ” Eu Sou Youtuber” pela Rádio Paulo Afonso FM 104.9, um programa que em apenas um mês já ganhou uma grande aceitação dos ouvintes da emissora em Paulo Afonso e demais localidades através do aplicativo RadiosNet e das redes sociais.

A cada sábado a equipe formada pela jornalista Niedja Torquato, o locutor Anderson Rodrigues, o publicitário Bruno Bello e os blogueiros Luis Leite e Valdira Sandes recebem os youtubers de Paulo Afonso para um bate papo descontraído. Na pauta os participantes mostram seus conhecimentos em suas áreas de atuação com assuntos relacionados a música, beleza, moda masculina e feminina, além de dicas de filmes, livros e ainda humor. São jovens talentosos que tem no programa uma oportunidade de divulgar e mostrar seus potenciais.

E para comemorar esse primeiro mês, sábado dia 19/08 foi realizado um programa especial com a presença de Luis Leitte, Gleyce Matos, Eduardo Silva e a cantora Carolina Alexandra que mostrou suas músicas autorias em capelas que encantaram os ouvintes com sua voz marcante. Também foram realizados sorteios de brindes ofertados pela Mahogani e pelo instagram de dicas Cabine 505, entre os seguidores do aplicativo do programa.

Então não esqueçam: Todos os sábados das 10h às 12h pela Paulo Afonso FM-104,9 “Eu Sou Youtuber”.e também pelo aplicativo RadiosNet disponível para Android, Ios e Windows.

Por: Niedja Torquato

DRT: 1514/00 PB

Foto: Eduardo Silva