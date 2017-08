Estádio Álvaro de Carvalho está sendo preparado para os JEPA

O Departamento de Esportes da Prefeitura de Paulo Afonso informou que o Governo Municipal já concluiu a restauração do sistema de iluminação do Estádio Álvaro de Carvalho.

Segundo o diretor José Matias Neto, outros reparos estão sendo feitos no gramado, instalações elétricas e hidráulicas, arquibancadas e alambrados. O objetivo das intervenções é preparar o estádio para os JEPA – Jogos Estudantis de Paulo Afonso e para o Campeonato Cachoeira de Paulo Afonso, competição de futebol tradicional na cidade, nas categorias sub 11, 13, 15, 18 e adulto. Os dois eventos serão realizados no mês de setembro.

A Secretaria Municipal de Cultura e Esporte informa que logo depois das duas competições o estádio será fechado para uma reforma geral.

INFORME PUBLICITÁRIO

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 08-08-2017