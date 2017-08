Esquema especial de segurança será montado no circuito da Copa Vela 2017

O comandante do 20º Batalhão de Paulo Afonso, Carlos Humberto, esteve reunido com representantes da prefeitura municipal, Polícia Civil e Exército,na manhã de terça-feira,8, para traçar um esquema especial de segurança no circuito da Copa Vela 2017, considerado maior evento da cidade.

Após os detalhes discutidos na sede do Batalhão, os responsáveis pela segurança fizeram uma inspeção no circuito do evento, acompanhados pelo secretário de Cultura e Esportes, Jânio Soares. “Todo sistema de defesa social e todos os atores envolvidos em fazer com que a Copa Vela seja um sucesso estão presentes, de modo que o alinhamento está sendo feito e colheremos bons frutos durante o evento.” Ciente do disparo que aconteceu ano passado, atingindo um jovem, o comandante disse que será montado um esquema especial para evitar essa prática: “Espero que as pessoas que venham participar da nossa Copa Vela, entendam o espírito do evento e participem com alegria e sem violência”. Disse o comandante Carlos Humberto.

“Eu estreio na festa, mas tenho a Polícia Civil, Rodoviária Federal, a Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros, o poder público, o judiciário, Exército e assim me sinto tranquilo e faremos todo planejamento integrado, atendendo todas as especificações técnicas para que possamos desenvolver o nosso trabalho da melhor forma possível e o folião possa curtir sua festa.” Concluiu o comandante.

As ações de segurança se estenderão aos pontos turísticos, como Parque Belvedere e região do Balneário.

O objetivo do encontro foi definir entre os agentes públicos do município, as formas mais eficazes de orientar os freqüentadores do evento no sentido de evitar situações de violência, abuso sexual de crianças e adolescentes e tráfico de drogas. Outro ponto discutido foi relativo à assistência médica que será prestada nos dias do evento, tanto na Avenida Apolônio Sales quanto na Prainha.

As ações de segurança se estenderão aos pontos turísticos, como Parque Belvedere e região do Balneário.

O objetivo do encontro foi definir entre os agentes públicos do município, as formas mais eficazes de orientar os freqüentadores do evento no sentido de evitar situações de violência, abuso sexual de crianças e adolescentes e tráfico de drogas. Outro ponto discutido foi relativo à assistência médica que será prestada nos dias do evento, tanto na Avenida Apolônio Sales quanto na Prainha.

Fonte e fotos: PA4