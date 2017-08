Equipe pauloafonsina empata em 2×2 contra Santana do Ipanema na Copa Sertão de Futsal

Com um empate de 2 a 2 o time de Paulo Afonso estreou na Copa Sertão de Futsal, em Canindé de São Francisco, no sábado (12), contra a equipe de Santana do Ipanema – AL.

Segundo o diretor do Departamento de Esportes da Prefeitura, José Matias Neto, a equipe pauloafonsina desperdiçou grandes oportunidades de gol. A próxima participação do time na competição será no dia 2 de setembro contra Água Branca.

A 1ª edição da Copa Sertão de Futsal que teve início no dia 29 de julho vai até 24 de outubro, com a participação das cidades de Paulo Afonso e Santa Bígida – BA; Canindé de São Francisco, Ribeirópolis e Nossa Senhora da Glória – SE; Piranhas, Delmiro Gouveia, Santana do Ipanema e Olho D’água do Casado – AL.

Também em sua estreia na competição, a Associação Atlética Agrovila Canindé, comandada pelo pauloafonsino Guilherme Amorim goleou a equipe de Santa Brígida por 5 a 3.

Autor: ASCOM/PMPA

