Equipe da Bravo Caminhões analisa necessidades do transporte urbano em Paulo Afonso

Na sexta-feira (04) representantes da Bravo Caminhões, da cidade de Salvador, estiveram em Paulo Afonso, por solicitação da ATT– Atlântico Transportes e Turismo Ltda, nova empresa vencedora do processo licitatório para o transporte coletivo de Paulo Afonso, que começa a atuar em Paulo Afonso no mês de novembro, substituindo as empresas VITRAN e ARATU.

De acordo com informações de Mauro representante da Bravo Caminhões, a finalidade da empresa Atlântico Transportes ter enviado uma equipe da Bravo Caminhões a cidade de Paulo Afonso, foi para detectar as necessidades do transportes urbano da cidade, realizando um estudo das linhas já existes e possivelmente criar novas em outros trajetos e a demanda de passageiros. De acordo com o estudo será definido qual tipo e tamanho dos ônibus que irão operar em Paulo Afonso, inclusive, independente do resultado a empresa vai operar com Micro e ônibus alongados. A Atlântico Transportes é uma empresa de Lauro de Freitas – BA.

“Viemos entender o trabalho de transporte coletivo da cidade de Paulo Afonso e entender melhor a necessidade de mencionar veículos, de forma que possamos fazer uma apresentação adequada e que venha a ter um desempenho satisfatório. Vamos entender bem à topografia e ela é bacana, totalmente plana e tudo isso vai favorecer bastante o desempenho da frota e em condições boas de operação e de forma que venha trazer para a população uma solução favorável de conforto e de segurança para todos. Essa foi à solicitação da ATT (Atlântico Transportes) que é cliente nossa já alguns anos e é um parceiro forte da Bravo Caminhões e nós solicitou que viéssemos entender a operação de vocês, de forma que a gente possa adequar de forma mais próxima da necessidade da população”. Informou Mauro da Bravo Caminhões.

A ATT– Atlântico Transportes e Turismo Ltda, com mais de 10 anos de experiência, oferece uma equipe de profissionais que prestam um serviço destacado pela eficiência, agilidade e qualidade.Com os mais luxuosos modelos de ônibus do País, toda a frota da ATT – Atlântico Transportes está equipada com a tecnologia de monitoramento mais avançada disponível do mercado.

Fonte: repórter Gil Leal