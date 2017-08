Entrega de 200 unidades habitacionais no BTN III

A Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, convida a população para participar da entrega das 200 unidades habitacionais do empreendimento Dom Mario, integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida.

A solenidade será realizada nesta segunda-feira, 14 de agosto, às 9h, na Rua ACM , s/n, BTN III.

As casas foram construídas em parceria com o Ministério das Cidades, Prefeitura Municipal de Paulo Afonso e Banco do Brasil.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 11-08-2017