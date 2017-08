Dra. Isnaia Almeida é agraciada com Título de Cidadã Pauloafonsina

A Câmara Municipal de Paulo Afonso realizou Sessão Solene, de outorga de Título de Cidadã Pauloafonsina, de autoria do vereador José Carlos Coelho, a Dra. Isnaia Firmina de Souza Almeida.A Sessão Solene teve início a partir das 19h, no Plenário Dr. Manoel Josefino Teixeira. Presentes à solenidade, o presidente do Legislativo, Marcondes Francisco dos Santos, que presidiu a sessão, o vereador Marconi Daniel, Zé de Abel, Mário Galinho, Jean Robert e José Carlos autor da outorga de Título de Cidadã Pauloafonsina a Dra. Isnaia Firmina, que estava acompanhada do seu esposo, Rodolfo Barbosa Agostinho de Melo e familiares da agraciada. Tabém prestigiaram a solenidade, convidados, autoridades civis e militares, amigos e funcionários da casa.

O presidente da Câmara, Marcondes Francisco, parabenizou o vereador Zé Carlos do BTN pela iniciativa de homenagear a Dra. Isnaia, que, segundo Marcondes, uma profissional digna do título recebido. “Nós entregamos este título de Cidadão Pauloafonsino para aquelas pessoas que tem um trabalho realizado em prol do desenvolvimento do Município e da coletividade, como é que caso da Sª. Dra. Isnaia. Por isso, parabenizo o vereador pela felicidade de ter apresentado esta propositura”.

Após o encerramento da Sessão Solene, os cumprimentos a agraciada e a sessão de fotos, foi servido um coffee break, aos convidados.

ASCOM/CMPA

José Renaldo de carvalho Silva – Assessor