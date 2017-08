Divulgado resultado do vestibular EAD da Uneb

Foi divulgado na sexta-feira (11) o resultado do vestibular dos cursos de graduação na modalidade a distância (EAD) 2017.2, da Universidade do Estado da Bahia (Uneb),em parceria com a Secretaria da Educação do Estado e o Instituto Anísio Teixeira (IAT). São mais de 2,3 mil vagas para cursos a distância em 23 municípios da Bahia. As graduações serão realizadas nos polos da Universidade Aberta do Brasil.

A relação dos candidatos aprovados está disponível no site da Uneb, onde também estão informações sobre prazos para recursos e locais dos polos de apoio presencial. O prazo para recursos teve início na sexta (11) e segue até esta segunda-feira (14). A relação final dos convocados será divulgada no dia 22, quando também deve ser realizado o agendamento da matrícula.

O secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro, destaca que estes cursos ampliam a oferta de vagas de graduação na Bahia. “Inclusive, este será o primeiro ano de oferta dos cursos no Polo UAB do Subúrbio Ferroviário de Salvador, que está instalado do Colégio Estadual Nelson Mandela, em Periperi. A unidade deve receber sete opções de curso, contemplando a comunidade do entorno”. Pinheiro acrescenta que a secretaria está planejando ampliar a oferta em municípios que nunca tiveram a oferta de graduação.

As vagas são para os municípios de Vitória da Conquista, Seabra, Santo Estevão, Piritiba, Pintadas, Paulo Afonso, Mundo Novo, Mata de São João, Lauro de Freitas, Jacaraci, Itapicuru, Itanhém, Itamaraju, Itaberaba, Irecê, Ipupiara, Ipirá, Ilhéus, Euclides da Cunha, Esplanada, Dias D´Ávila, Conceição do Coité, Carinhanha, Campo Alegre de Lourdes, Camaçari, Canudos, Brumado, Bom Jesus da Lapa e Amargosa.

Entre os cursos ofertados nestes polos estão as licenciaturas em História, Geografia, Letras/Espanhol, Letras/Inglês, Ciências Biológicas e Pedagogia.

Fonte: Ascom/IAT