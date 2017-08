Deputados da Alepe percorrem trecho do Velho Chico, entre Petrolina e Juazeiro, para finalizar relatório

A comitiva navegou por um trecho do rio entre as duas principais cidades do Vale do São Francisco para finalizar um relatório que será apresentado ao Governo de Pernambuco e à sociedade local.

“Com responsabilidade, compromisso e transparência, estaremos sempre orientando o nosso trabalho em defesa do São Francisco e de tantos outros rios que são importantes para o crescimento de Pernambuco”, assegurou Lucas Ramos (PSB).

Presidente da Frente Parlamentar, Odacy Amorim (PT) destacou que um dos principais pontos é a implementação de um plano de metas de investimentos, por parte dos municípios ribeirinhos, para evitar o despejo de esgotos diretamente no rio. Também integram a Frente Parlamentar os deputados Tony Gel (PMDB), Rodrigo Novaes (PSD), Socorro Pimentel (PSL) e Júlio Cavalcanti (PTB). (Foto/divulgação)

Por Carlos Britto