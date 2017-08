Cultura na Praça foi a novidade da Semana da Emancipação Política de Paulo Afonso

Nos dias 27, 28 e 29 de julho, pauloafonsinos e visitantes prestigiaram uma programação diferente dentro das comemorações pelo 59º aniversário de Emancipação Política da cidade.

O Projeto Cultura na Praça, uma realização da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte apresentou um leque de opções que incluiu teatro, cinema, dança capoeira, humor, oficinas, literatura, palestras, exposições artesanais e até o lançamento de uma grife feminina.

Para Jânio Soares – secretário de Cultura e Esporte, o objetivo do evento foi alcançado, reunindo, não apenas as famílias pauloafonsinas, mas também pessoas de várias cidades da região na Praça das Mangueiras. Na sexta-feira (28) após o Desfile Cívico, o prefeito Luiz de Deus; a Primeira-Dama, Juvandir Tenório e o secretário Jânio Soares visitaram o local do evento.

No palco, aconteceram shows musicais com artistas da cidade e da região, como: Eloyra, Duda Rodrigues, Chico César, Ígor Gnomo, Gean Ramos e o Grupo Samba do Arnesto.

