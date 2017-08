Convocação dos Vereadores para Sessão de Abertura dos Trabalhos Legislativos

O vereador Marcondes Francisco dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso, no uso de suas atribuições legais convoca os Senhores Vereadores,para a Sessão de Abertura dos Trabalhos Legislativos do 2º Período Ordinário, Agosto, Setembro, outubro, Novembro e Dezembro, que será realizada no dia 07 de agosto de 2017(segunda-feira) às 9h.

2º Período Ordinário 2017 (Sessões)

Agosto – Dias de Sessões; 07, 14, 21, e 28

Setembro – 04, 11,18 e 25

Outubro – 02, 09, 16, 23, e 30

Novembro – 06, 13,20 e 27

Dezembro – 04 e 11(Encerramento)

Paulo Afonso, em 25 de julho de 2017.

Atenciosamente,

Ver. Marcondes Francisco dos Santos

-Presidente-

ASCOM- CMPA

José Renaldo de Carvalho Silva