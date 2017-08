Conselho Municipal dos Direitos da Mulher elegeu membros da sociedade civil para nova composição

Nesta quarta-feira, 30/8, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) realizou eleição para escolha dos membros da representação da sociedade civil para o mandato de setembro de 2017 a setembro de 2019.

A eleição, segundo representantes do CMDM, é uma das atribuições legais do órgão, e em consonância com as determinações da Lei Municipal Nº 1294 de junho de 2014 e com o Edital 001/2017.

Foram eleitas as seguintes entidades:

Diocese Nossa Senhora de Fátima;

Sindicato dos Eletricitários da Bahia – SINERGIA;

SINTRAF;

APLB Sindicato;

ONG AGENDHA;

Associação do Povo Indígena Truká Tupan de Paulo Afonso.

Autor: ASCOM/PMPA

INFORME PUBLICITÁRIO

Publicado no dia: 30-08-2017