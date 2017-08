COMSETRAN e a Guarda Civil Municipal vão gerenciar câmeras de monitoramento em Paulo Afonso

Segundo o comandante do COMSETRAN Cleston Andrade em entrevista a uma emissora de rádio local, Paulo Afonso vai instalar câmeras de monitoramento em diversas ruas da cidade.O projeto envolve aproximadamente 18 câmeras e contempla a Ilha de Paulo Afonso e o complexo do BTN. Inicialmente algumas áreas do município foram contempladas a pedido do prefeito Luiz de Deus e do Secretário de Administração Junior Benzota. A equipe de tecnologia do município já instalou no Parque Belvedere na sexta feira dia 12, a primeira câmera de monitoramento, uma Dome de 360º.

– As imagens são gerenciadas pelo COMSETRAN e a Guarda Civil Municipal onde fazemos uma varredura em tempo real de até 1.5 km em 360º. É importante ressaltar que as imagens da câmara do Parque Belvedere já chegam na sede de vídeo monitoramento, porém, ainda não conseguimos fazer as gravações das imagens, isso porque estamos finalizando a configuração da mesa controladora, responsável por fazer o avanço de imagem e varredura da área. O sistema de vídeo monitoramento vai nos possibilitar fazer fiscalização não só da área de segurança urbana, como também vai possibilitar o gestor público fiscalizar o meio ambiente, verificando se tem algum morador descartando animal morto ou lixo em via pública.

– Também teremos um Agente de Transito que vai monitorar todo perímetro urbano, auxiliando a fiscalização do trânsito na cidade. Esse sistema será um dos mais modernos do Brasil, que é usado hoje em São Paulo, Minas e no Rio Grande do sul. É o que existe de mais moderno em sistema de vídeo monitoramento, e, teremos também aqui em Paulo Afonso. Não tenha dúvida que o prefeito Luiz de Deus está abraçando o projeto. O município vai investir o que for necessário para ter uma cidade completamente monitorada.

– Não tenho dúvida que vamos reduzir o índice de violência e criminalidade e identificar muitas ações de vandalismo ao patrimônio público e atos ilícitos, sabemos que não vamos zerar a criminalidade, mais vamos combater, vamos procurar reduzir em 50% da criminalidade na cidade, não tenho dúvida nenhuma disso.

– Estamos finalizado o processo licitatório até o final de setembro para dar início a todo processo de instalação das câmaras na Ilha de Paulo Afonso e no complexo do BTN. E também cerca de 20 escolas irão ganhar o sistema de vídeo monitoramento.

Concluiu o Comandante do COMSETRAN, Cleston Andrade, informando que a ilha de Paulo Afonso será contempla com câmeras; na Rotatória da Ponte, onde vai focar a saída e entrada da cidade além do bairro BNH, a Av. Apolônio Sales e Av. da Maçonaria, na Av. Getúlio Vargas, no Mercado Público e 3 que serão instaladas no BTN.