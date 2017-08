Chá Dançante com a Melhor Idade comemorou Dia dos Pais

Uma matinê animada por Jorge Brandão reuniu os grupos de idosos atendidos pelos CRAS – Centros de Referência de Assistência Social, na quarta-feira, 9/8, no Clube da Loja Maçônica União do São Francisco.

Entre os participantes da festa, acompanhada de sua sogra, Dona Ana Bastos, a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Clara Moreira agradeceu aos integrantes dos grupos e ratificou o compromisso da SEDES com a prestação de uma assistência de qualidade social às famílias pauloafonsinas, em especial as mais carentes de recursos financeiros.

“Muito obrigada por vocês nos darem a oportunidade de prestar este serviço que nos dá muita satisfação. Vocês merecem o melhor e isso nos incentiva a melhorar a cada dia o nosso atendimento”, falou a secretária.

Durante o baile vespertino que antecipou a comemoração do Dia dos Pais, as assistentes sociais e educadoras deram total atenção aos idosos, servindo torta salgada, sanduiche natural, refrigerante, café com leite, caldo de macaxeira e água mineral.

Informe Publicitário

Autor: ASCOM/PMPA