Centro Superação de Equoterapia do do 20º BPM

Há três anos o Centro Superação vem realizando em Paulo Afonso a Equoterapia (método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais). O hoje centro foi idealizado pelo Cel. do 20º BPM PM Josemar, e foi abraçado pelo ex-comandante TC PM Osival Moreira Cardoso e conta com o apoio das Prefeituras Municipais de Paulo Afonso, Rodelas, Abaré, Glória, Chorrochó, Jeremoabo. É composto por 42 voluntários entre os quais profissionais psicopedagogos, psicólogos, fisioterapeutas e assistentes sociais e interpretes, frisando que esses profissionais são totalmente preparados e habilitados para esse trabalho.

Atualmente são assistidos 139 pacientes e já com a lista de espera de 300 pacientes, o Centro Superação oferece também assistência aos surdos que tem nesse trabalho acompanhamento em libras o que vem facilitando e muito a comunicação e interação desses pacientes na sociedade.

A superação e satisfação dos pacientes e familiares é total e visivelmente notada em cada olhar, em cada sorriso.

Jean Roubert visita o Centro de Superação de Equoterapia

O vereador Jean Roubert acompanhado de sua esposa, Ivana dos Santos Mercês, estiveram conhecendo o Centro de Superação Equoterapia, onde foi visto todo o processo de acompanhamento dos frequentadores do projeto e em seguida uma conversa com a coordenadora Camila Bernardo que falou das necessidades que o Superação passa, algumas carências e o Jean Roubert de imediato se prontificou a ajudar o Centro para o bom funcionamento.

“Acompanhar no dia de hoje o trabalho desses profissionais altamente capacitados com essas crianças é muito satisfatório, estou encantado com o projeto, ver e ouvir o relato de cada mãe sobre a importância dessas terapias na vida de cada família me motiva ainda mais a lutar por melhorias na qualidade de vida dos pauloafonsinos”, externou Jean Roubert.

Com assessoria do vereador Jean Roubert