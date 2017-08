Capital da Tilápia: Município de Glória se torna o maior produtor do Brasil

Com uma produção de cerca de 17 mil toneladas por ano, o município de Glória acaba de ser reconhecido como o maior produtor de tilápia do Brasil.

Possuindo cerca de 50 empreendimentos que trabalham com tilapicultura, o município teve um crescimento de 20% na produção de tilápia nos últimos quatro anos, sendo esse um resultado das políticas públicas de incentivo, do esforço conjunto da Bahia Pesca, da Prefeitura Municipal de Glória, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, e dos produtores e empresários que acreditam no enorme potencial do município, gerando emprego e renda para inúmeras famílias glorienses.

Os dados são oriundos de um estudo executado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em parceria com a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), com a Universidade Estadual Paulista (Unesp) e, ainda, com o apoio da Bahia Pesca, órgão vinculado à Secretaria de Agricultura do Estado (SEAGRI), e representam uma conquista inédita para o município.

