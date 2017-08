Enquanto ficou entre nós, as irmãs da fraternidade Arca de Maria, realizaram três edições do Consagra-te: um momento de estudos e reflexão sobre a vida da Virgem Maria.

Este ano a paróquia Sagrada Família assume o encontro, que ocorrerá no próximo domingo (27), na escola Rivadalva de Carvalho, no BTN II, com início a partir das 8:30h e o termino às 17h, com a Santa Missa. Pregador; Irmãs da Fraternidade Arca de Maria.

Todas as gerações me proclamarão bem aventurada. Lucas 1.48

“Por fim o meu imaculado coração triunfará.”

Com – PASCOM/SAGRADA FAMÍLIA.