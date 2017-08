Bahia Pesca lançou, nesta quinta-feira, 24, o FestTilápia 2017!

O evento será realizado de 1º a 29 de outubro, mas já nesta quinta-feira (24/08) foram apresentados aos participantes os detalhes técnicos da ação.

A Bahia Pesca e a Ascopa (Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de Paulo Afonso) se uniram para organizar o evento mais aguardado do ano: o FestTilápia 2017. O lançamento do projeto aconteceu nesta quinta-feira, 24, em Paulo Afonso, no Auditório Edson Teixeira (rua Carlos Berenhauser, bairro Chesf), a partir das 19h, e contou com as presenças de Almeida Júnior representando a Bahia Pesca, ASCOPA, SEBRAE, prefeituras de Paulo Afonso e de Glória, UNEB, UNIVASF, UNISA, patrocinadores, alunos da UNEB, secretários, o vereador de Paulo Afonso Cicero Bezerra (PP),donos de restaurantes participantes e expositores.

Os presentes conheceram detalhes do Projeto, que reúne o Festival Gastronômico, os Workshops, o Conteúdo Técnico Científico, as ações de Marketing e Publicidade, Oficinas Show com pratos à base de Tilápia e de Processamento de Pescado, Missões Empresariais/Visitas Técnicas às Pisciculturas locais e a Feira de Negócios da Cadeia Produtiva da Tilapicultura da região dos Lagos do Rio São Francisco.

O festival tem por objetivo melhorar as práticas de produção e manejo da tilápia, além de aumentar a comercialização desse pescado nos bares e restaurantes das cidades de Paulo Afonso e Glória, maior pólo de produção de tilápia do Nordeste.

O prefeito da cidade de Glória, enalteceu em suas palavras a satisfação e o orgulho em ter o seu município, pequeno, carente e com apenas 16.000 habitantes, como o maior produtor de tilápia, não só da Bahia e do Nordeste, como do Brasil. “Isso, eu agradeço a minha equipe de trabalho, que acredita e aposta no projeto de aquicultura no nosso município. A criação de Tilápia em Glória, representa atualmente a nossa maior fonte de renda, e isso eu agradeço ao apoio do governo do estado e federal e também ao deputado federal Mário Junior, que tem apoiado e ajudado muito o município com a atividade de criação de Tilápias. Segundo a opinião de Davi, o FestTilápia que vai acontecer em outubro, já começou grande e tem a certeza que o evento será um sucesso. Davi, que era o aniversariante da noite, fez questão de enfatizar que naquele momento estava recebendo um grande presente, com o lançamento do FestTilápia e foi parabenizado e aplaudido por todos os presentes.

Durante o FestTilápia 2017 serão realizadas diversas atividades como workshops, visitas técnicas, missões empresariais, feira de negócios, cursos, oficinas e concurso dos melhores pratos. Mais de 30 bares e restaurantes participarão do festival.

Da Redação – José Renaldo de Carvalho Silva