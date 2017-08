Autoridades municipais participam de comemoração do Dia do Soldado

O Prefeito de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, participou das comemorações do Dia do Soldado, realizadas nesta sexta-feira, 25/8, na 1ª Companhia de Infantaria do Exército Brasileiro. Nesta data comemora-se também o aniversário de Luis Alves de Lima e Silva, (Duque de Caxias), patrono do Exército.

A solenidade presidida pelo comandante da 1ª Companhia, Major Kauê Menezes Chagas, começou com o desfile das tropas e juramento à Bandeira Nacional pelos novos soldados incorporados em 2017. Em seguida, foram entregues diplomas de Amigos da 1ª Companhia de Infantaria a representantes de instituições parceiras da instituição e medalhas a soldados que se destacaram em ações realizadas pela 1ª Companhia.

Alunos da Rede Municipal, que participaram do Concurso de Redação, receberam os certificados pela conquista do 1º, 2º e 3º lugares.

Os premiados foram: Laiane Nunes da Silva (Escola Manoel Almeida), Evelyn Vitória da Silva Torres (Escola Castro Alves) e Wisa Lima Azevedo (Escola Jovino de Carvalho).

Além do prefeito, participaram da solenidade os secretários Municipais de Educação, Severino Alves de Lima e de Administração, Hermes Benzota de Carvalho Jr; o diretor da Casa de Cultura, João de Souza Lima; o comandante do 20º BPM, tenente-coronel Carlos Humberto, o prefeito de Glória, David Cavalcanti; delegados da Polícia Civil; representantes da PRF, 15º GBM, Chesf, FASETE, Poder Judiciário, Câmara Municipal e Secretaria Municipal de Educação.

INFORME PUBLICITÁRIO

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 25-08-2017