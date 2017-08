Associação Panorama da Sobriedade é reconhecida como de Utilidade Pública

APS, que presta assistência e apoio a dependentes químicos e suas famílias, conforme Projeto de Lei nº. 032/2017 – Dispõe sobre o reconhecimento de Utilidade Pública a Associação Panorama da Sobriedade – APS, e dá outras providencias de autoria da Verª Lêda Maria Rocha Araújo Chaves.

O reconhecimento de que trata o Art 1º desta Lei, segue os critérios adotados pela Lei Municipal nº. 662/1991.

O Vereador Mário Galinho já visitou a Associação Panorama da Sobriedade – APS, que presta assistência e apoio a dependentes químicos e suas famílias.

“Eu fiquei comovido com o trabalho prestado pela APS. De início, já se pode perceber todo o zelo e responsabilidade no tratamento aos dependentes e suas famílias. Eu pude conhecer e conversar com os internos e também ouvi atentamente dos coordenadores a metodologia aplicada no tratamento e assistência prestada. E continuou, afirmando que o trabalho envolve o desenvolvimento da espiritualidade, independente da religião de cada um. A visão da APS é que o dependente desenvolva a prática da fé, da aproximação com a sociedade, amigos e família, acreditando no poder espiritual que todos temos pra alcançarmos mudanças reais. As drogas e o álcool podem atingir qualquer família, portanto, acho que a sociedade, as autoridades, os poderes públicos, o cidadão comum, todos precisam, na medida do possível de cada um, conhecer e prestar apoio a este trabalho tão importante da APS e que está salvando muitas pessoas das drogas, resgatando-as ao convívio social”. Disse Mário Galinho.

O Projeto de Lei nº. 032/2017 – Dispõe sobre o reconhecimento de Utilidade Pública a Associação Panorama da Sobriedade – APS, e dá outras providencias de autoria da Verª Lêda Maria Rocha Araújo Chaves. O Projeto subscrito pelos Edis da Casa Legislativa, foi aprovado por unanimidade na Sessão Ordinária nº. 1.991ª realizada no dia 28/08/2017.

Este projeto de Lei apresentado pela Vereadora Lêda Maria Rocha de Araújo, têm como a finalidade de trabalhar especialmente com familiares e dependentes químicos e co-dependência, no sentido de prevenção e acolhimento.

A Vereadora Lêda Maria Rocha expõe no texto do seu PL que a associação visa promover a prevenção, reestruturação e reintegração do dependente químico e sua família na sociedade, como também ensina a família a lidar com este tipo de situação, bem como promover a precaução e detectação, abordagem, aconselhamento, capacitação e um possível encaminhamento ao tratamento.

A Associação Panorama da Sobriedade – APS, foi fundada em 25 de maio de 2016, e está situada na Estrada do Paiol, Lago da PA4, S/N ao lado do Verde Perto, Zona Rural – Paulo Afonso – Bahia, CEP: 48.600-00.

