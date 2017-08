Após recesso, Câmara Municipal retorna ao horário normal de atendimento ao público

A Câmara que permaneceu aberta para receber a população e suas demandas, dentro e fora dos gabinetes, das 8h às 12h, retorna ao atendimento normal à população,a partir do dia 1º de agosto, das 7h às 13h.

Em 30 de Junho de 2017, o vereador Marcondes Francisco dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso, no uso de suas atribuições legais, resolveu, conforme o Art. 1º – Considerando o período de recesso parlamentar, da Casa Legislativa no mês de julho de 2017, que o horário de funcionamento das Secretárias, dos Gabinetes e os Departamentos Administrativo, seriam de 8h às 12h, semanalmente. O recesso foi apenas parlamentar, o trabalho dos vereadores que voltam agora no mês de agosto, não se resume às sessões ordinárias.

Última sessão ordinária

A última sessão ordinária, do primeiro semestre de 2017 no plenário Dr. Manoel Josefino Teixeira, da Câmara Municipal de Paulo Afonso, aconteceu na segunda-feira dia 26 de junho e o recesso legislativo teve inicio no dia 27, onde ficaram suspensas as atividades parlamentares, entre elas, sessões ordinárias e solenes.

Próxima Sessão

Após o recesso da Câmara Municipal de Paulo Afonso, as sessões serão retomadas no dia 7 de agosto ás 9h, primeira segunda-feira do mês, iniciando assim a série de sessões do segundo semestre de 2017.

Recesso da Câmara

O recesso da Câmara Municipal de Paulo Afonso está previsto no Regimento Interno da Câmara em dois períodos do ano: no mês de julho e a partir do dia 15 de dezembro e estendendo-se por todo o mês de janeiro.

ASCOM- CMPA

José Renaldo de Carvalho Silva