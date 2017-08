Anunciada a reforma do Hospital Nair Alves de Souza e construção da Policlínica ao lado do CSU

Na quinta-feira, 10, o Governador Rui Costa recebeu em audiência os prefeitos de Paulo Afonso, Luís de Deus e de Santa Brígida, Gordo de Raimundo.Durante o encontro os prefeitos receberam as informações de melhorias para a área de saúde que vai beneficiar toda a região.

O governador informou que já está em fase de estudos para a licitação a reforma do Hospital Nair Alves de Souza, assim como a implantação da UTI – Unidade de Terapia Intensiva, no mesmo local.

O governador Rui Costa informou também que o Consórcio de Saúde do estado, a policlínica regional, que prestará atendimento hospitalar, atendimento de diagnóstico, exames de endoscopia, ressonância magnética, tomografia, enfim, todos os exames que a população precisa fazer, deverá sair do papel e será construída ao lado do CSU – Centro Social Urbano, no BTN – Bairro Tancredo Neves II. O Governo do Estado fica responsável pela construção e aquisição de equipamentos da policlínica, além de financiar até 40% da manutenção, enquanto os municípios consorciados ficam responsáveis pelos 60% restantes.

O Consórcio de Saúde do estado prevê beneficiar mais de 250 mil pessoas com oferta de serviços de média e alta complexidade dos municípios que formam a microrregião de Paulo Afonso; Abaré, Chorrochó, Glória, Jeremoabo, Macururé, Pedro Alexandre, Rodelas e Santa Brígida.

Até o momento, a ASCOM/PMPA, não publicou mais detalhes sobre o encontro do prefeito Luiz de Deus com o governador Rui Costa, na capital baiana.

Da Redação. Foto: Reprodução