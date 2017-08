20º BPM e instituições parceiras realizam ação social em abrigo de idosos

Uma ação social integrada que envolveu o 20º Batalhão da Polícia Militar, a 1ª Companhia de Infantaria, Polícia Civil, Governo Municipal e comunidade pauloafonsina foi realizada na terça-feira, 15/8 na Casa de Repouso São Vicente de Paulo.

Durante uma visita ao abrigo de idosos mantido pela Sociedade São Vicente de Paulo, o comandante do 20º BPM, tenente-coronel Carlos Humberto; a primeira-dama do município de Paulo Afonso, Juvandir Tenório; a chefe de gabinete da Prefeitura, Cíntia Rosena; a delegada titular da DEAM, Juliana Fontes e representantes da 1ª Companhia de Infantaria doaram fraldas geriátricas descartáveis e produtos de limpeza. A doação foi recebida pela presidente da SSVP, Iracema Lima de Farias e pela vice-presidente, Quitéria Andrade da Silva (Vitorinha).

A Casa de Repouso São Vicente de Paulo é uma instituição filantrópica que abriga pessoas idosas, comprovadamente desamparadas, em alguns casos, encaminhadas pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Ministério Público e Poder Judiciário. Segundo seus representantes, a entidade sobrevive com recursos oriundos de convênios com os governos Federal e Estadual, além de receber contribuições da comunidade e do Governo Municipal, que assume despesas como pagamento de água, energia e uma parte do pessoal de apoio, além de repassar produtos alimentícios através do Banco de Alimentos.

Construído em 1983, o abrigo, em 2014, pela primeira vez passou por uma reforma geral em suas instalações físicas, hidráulicas e elétricas, além da substituição de alguns equipamentos e móveis. A interveção custeada pela Prefeitura, foi realizada após uma visita da secretária de Desenvolvimento Social e então primeira-dama, Ana Clara Moreira, que se sensibilizou com estado de desgaste em que se encontrava o imóvel. O valor total da obra foi de R$ 330 mil repassados pela SEDES.

