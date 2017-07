Youtuberspauloafonsinas se destacam também no cenário nacional

Conheça um pouco mais sobre essa galera que vem causando nas redes sociais

A moda é estar nas redes, quem não se envaidece quando posta uma foto nas redes sociais e fica na expectativa de quem curtiu? Quem comentou? Sim esse é o mundo moderno, era tecnológica. Más há quem ainda resista, porém a grande maioria independente de idade já anda conectada.

A moda agora é ter um canal para pôsteres de vários assuntos a depender do autor. Digo, são os Youtubers como são chamados. Segundo o dicionário youtube é um canal de compartilhamentos de vídeos enviados pelos usuários da internet, logo youtubers são as pessoas que fazem vídeos para esse canal. Em Paulo Afonso já se tem muitos e por sinal bem talentosos e criativos, cada um com seu estilo, vamos conhecer alguns.

Valdira Vieira Sandes

Canal do youtube:Closet da Loira

A loira como é conhecida na rede é professora de Língua Inglesa e conta que tudo começou a mais ou menos 1 ano atrás, quando assistia muitos vídeos e também visitava muitos sites de moda. “Na realidade nem rede sociais eu tinha, nem tão pouco imaginava algum dia fazer vídeos. Mas surgiu a vontade de participar de redes sociais. Então comecei no facebook e depois no instagran, mas sempre pensava em postar algo que acrescentasse as pessoas, algo que gostassem de ver, algo novo pra eles. Não queria mostrar apenas a minha vida pessoal. Então comecei a postar assuntos relacionados a moda e beleza e logo fui surpreendida porque as pessoas começaram a gostar, a escrever muitos comentários produtivos para mim.”

A Loira conta que depois desse feedback positivo, viu a necessidade de gravar vídeos: de ensinar alguns penteados, como se arrumava, tendências de acessórios e maquiagem etc. E hoje já são muitos inscritos e seguidores. O público é voltado para todas as idades. Segundo ela a frequência das postagens variam entre 2 ou 3 por semana, sendo que os vídeos um ao mês, sempre no segmento moda e beleza.

“Minha família adorou, tenho muito apoio deles, afinal eles viam o quanto me sentia feliz em fazer parte desse processo. Eu amo, principalmente quando escuto comentários positivos, quando me dão dicas do que querem que eu poste. Isso foi uma das experiências mais felizes da minha vida… e eu só tenho a agradecer de coração a todos por tanto carinho”. A loira externa também seu carinho aos amigos e colegas de trabalho.

Lavinnya Lisboa, 19 anos, estudante de Direito

“A vontade de criar o canal já nasceu com a criação do blog e foi aumentando por eu gostar muito de ver vídeos no YouTube, passava quase o dia todo assistindo, até que um dia bateu a coragem e criei o canal, que nasceu em outubro de 2015 e hoje tenho 1000 inscritos!”.

Lavinnya Lisboa tem em seu canal boa parte de seu público feminino, onde lá ela fala de assuntos relacionados a moda e beleza, mas a garota conta que ama dar dicas sobre tudo e que posta vídeos novos a cada semana.

Com essa sua entrada no mundo virtual a jovem conta que tem total apoio da família que reagiu bem sobre esse tipo de exposição na mídia, “até porque a exposição da minha vida pessoal tende a ser a mínima possível”, disse a youtuber, “amo dar dicas e poder ajudar outras pessoas de certa maneira, então ser um referencial tem um certo peso, mas é bem gratificante”.

Tifany Silva

sejogacolegaesse é o canal deTifany Silva de Souza, 18 anos, a jovem cursa Estética e Imagem Pessoal, ela já trabalha com estética em geral, principalmente com maquiagem.

Ela conta que a ideia de se tornar youtuber surgiu pelo fato de já assistir blogs e outros tipos de vídeos, e tinha vontade de praticar e ensinar coisas novas através deste canal de comunicação, e que a cada dia se apaixona mais pelo que faz. “Sempre sonhei em ter esse número de inscritos, só que não imaginava assim tão recente”, o Se Joga Colega hoje possui 1,5 mil inscritos, que me motivam sempre e me ajudam a continuar. O públicofeminino é maioria no canal que tem entre 1 ou 2 vídeos novos a cada semana, sempre no segmento de entretenimento e vida feminina.

“Minha família apenas ver minha rotina no youtube como uma grande brincadeira e diversão, porém nunca julgou de forma negativa nenhuma das minhas escolhas em relação ao youtube. A exposição a mídia está sendo aceita com carinho, visto que as críticas são mínimas em relação ao apoio ao qual ela está me dando”.

“O canal já me trouxe um pouco mais de reconhecimento, porém nunca interferiu nem atrapalhou o meu vínculo trabalhista. Fico muito feliz por saber da existência de pessoas que me acompanham, gostam e utilizam as minhas dicas”, externa Tifany.

Por: Niedja Torquato