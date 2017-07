Vitran continua explorando os serviços de transporte coletivo em Paulo Afonso

O processo licitatório para explorar os serviços de transporte público coletivo em Paulo Afonso pelos próximos 15 anos, que teve como vencedora a empresa ATT– Atlântico Transportes e Turismo Ltdavai ter que esperar que sejam julgados os recursos judiciais. Porque o prefeito de Paulo Afonso Luiz de Deus (PSD) firmou na sexta-feira (14), um termo aditivo de prorrogação com a empresa Vitória Transporte LTDA (VITRAN), com o prazo de vigência de18 de julho a 24 de novembro de 2017. Dessa forma, a empresa VITRAN terá mais quatro meses para continuar explorando os serviços de transporte coletivo de Paulo Afonso.

A ATT– Atlântico Transportes e Turismo Ltda, que é da cidade de Lauro de Freitas/BA, tinha vencido a última etapa do certame para assumir o transporte público de Paulo Afonso, no dia15 de julho de 2016, porém em um prazo de cinco dias as demais concorrentes ao processo licitatório “Mota Pereira Transporte” do empresário Dudé e “Via Energya” do empresário Marcos Pires da COIMPE, recorreram da decisão e o caso foi parar na justiça de Paulo Afonso.

Em maio deste ano, o juiz de direito da Comarca de Paulo Afonso, Rosalino dos Santos Almeida, também deu parecer favorável a ATT– Atlântico Transportes e Turismo Ltda. O juiz entendeu que a empresa vencedora está com toda sua documentação em dia e apta para já começar a operar na cidade. Para vencer o processo, a empresa apresentou uma frota com ônibus novos que era um dos critérios exigidos no processo. Porém, com a apresentação de novos recursos das concorrentes em instâncias superiores, a prefeitura terá que aguardar uma decisão final para autorizar o início das atividades da nova empresa em Paulo Afonso.