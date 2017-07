Vem ai Baladinha Solidária, nos dias 14 e 15/07 no Visual

Artistas Pauloafonsinos se solidarizam com os mais carentes e com as baixas temperaturas que vem surpreendendo a todos em Paulo Afonso, muitas são as pessoas que vem passando frio na cidade.

Com objetivo de ajudar os mais necessitados será realizada a Baladinha Solidária nos dias 14/07 e 15/07 no Visual, ás 21h com Eternos Amigos, Moisés Nato, Ary Souza Arthur Ezzer, Pagodão Legal D+, Banda Raddar.

Leve um agasalho e não pague couvert, ou seja a entrada será um agasalho. Venha ser solidário você também!

Por Niedja Karla Pereira Torquato e Silva