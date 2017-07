Vara da Infância e Juventude da Comarca de Paulo Afonso abre Processo Seletivo

A Exma. Sra. Dra. JANAÍNA MEDEIROS LOPES, Juíza de Direito Titular da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Paulo Afonso/BA, no uso de suas atribuições e considerando o quanto previsto na Lei n° 8.069/90, bem como as disposições contidas no s §§ 1º e 2º, do art. 3º, do Provimento Conjunto nº CGJ/CCIN 11/2016, das Corregedorias Geral e do Interior do Tribunal de Justiça da Bahia, torna público que encontram-se abertas as inscrições para o processo seletivo para o preenchimento de 100 (cem) vagas de Agentes de Proteção Voluntários da Infância e Juventude da Comarca de Paulo Afonso – Bahia, estando disposto no Edital nº 001/2017.

As inscrições serão realizadas no Cartório da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Paulo Afonso/BA, localizada 3º andar, do Fórum Adauto Pereira, Rua das Caraibeiras, Quadra 4, 420 – General Dutra, Paulo Afonso – BA, CEP. 48.607-010, Telefone (75) 3281-8398, no período compreendido entre os dias 03 de julho de 2017 até o dia 04 de agosto de 2017, no horário das 08:00 às 18:00 horas, mediante preenchimento do requerimento de inscrição e apresentação dos seguintes documentos: