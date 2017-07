SEDES promove 7ª Conferência de Assistência Social para aprimorar a Assistência Social em Paulo Afonso

“Garantia de direitos no fortalecimento do SUAS” este foi o tema da 7ª Conferência de Assistência Social, realizado pela Prefeitura Municipal de Paulo Afonso,em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social-SEDES, que aconteceu na quinta-feira (20), no auditório da Faculdade Sete de Setembro.

O evento teve como objetivo avaliar as políticas de Assistência Social e definir diretrizes para o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social-SUAS.

Para a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Clara Moreira: “A 7ª Conferência Municipal de Assistência Social foi programada para que nós pudéssemos discutir as ausências, ver as necessidades e o que é necessário para melhorar a assistência social de Paulo Afonso. Nesta discussão é muito importante as presenças dos usuários, instituições e trabalhadores do SUAS, para que juntos possamos construir a política de assistência social em Paulo Afonso”, destaca Clara.

O Titular da Diretoria de Programas e Projetos de Extensão da Pró-Reitoria da Universidade Federal do Pará, Edval Bernardino Campos, destaca que:

“Eu já participei de várias conferências no Brasil e, em Paulo Afonso, a Conferência de Assistência Social foi muito bem organizada, o que demonstra o compromisso da gestão com a área, a acolhida, o envolvimento do Poder Público e da sociedade civil me impressionaram muito”, destacou Edvaldo.

A convocação das Conferências de Assistência Social acontece ordinariamente a cada quatro anos e extraordinariamente a cada dois, conforme a deliberação da maioria dos membros dos respectivos conselhos.

Prestigiaram o evento o prefeito, Luiz Barbosa de Deus; o vice-prefeito, Flávio Henrique Magalhães; a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Clara Moreira; o Titular da Diretoria de Programas e Projetos de Extensão da Pró-Reitoria da Universidade Federal do Pará, Edval Bernardino Campos; a ex-secretária Nacional de Assistência Social/MDS, Iêda Maria Nobre Castro; representante da Rede Socioassistencial Privada, Gilberto Sérgio Gomes de Oliveira; representante dos Usuários, Andréa dos Santos; comunidade, secretários e o vereador Mario Galinho.

