SEDES e CMAS realizaram encontro preparatório para a 7ª Conferência Municipal de Assistência Social

No dia 20 de julho, das 8h às 17h, no auditório da Faculdade Sete de Setembro, em Paulo Afonso, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e o Conselho Municipal de Assistência Social realizarão a 7ª Conferência Municipal de Assistência Social.

Com o tema “Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS”, a Conferência vai enfocar os direitos à proteção social, convivência familiar e social, acesso a políticas públicas e o fortalecimento da Rede Intersetorial.

No Encontro Preparatório para a Conferência, nesta quinta-feira (6), coordenadores e usuários de programas da Rede Socioassistencial Municipal e Privada conheceram as informações gerais sobre a Conferência e elaboraram as propostas a serem discutidas nos eixos.

“É importante organizar a mobilização social para a Conferência, entendendo que são os próprios usuários que conhecem as necessidades de sua comunidade”, comentou Margarida Jambeiro, representante da Consultoria Mana Pinho.

Participaram do encontro, coordenadores e usuários de programas socioassistenciais, como: CRAS BTN II e III, Barroca, Centenário Prainha; CREAS, APAE, Sociedade São Vicente de Paulo, FUNDAME e representantes das secretarias de Turismo, Indústria e Comércio, Agricultura e Aquicultura, Desenvolvimento Social e Educação e do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência – COMPEDE.

No final foram escolhidos entre os participantes, os delegados que terão direito a voz e voto no dia da Conferência.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 06-07-2017

