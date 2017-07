Sedes abre Inscrições para Curso de Inglês Básico

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e o Programa Bolsa Família, em parceria com o Estação Juventude, abre inscrição para o Curso de Inglês Básico. Os interessados devem ir à sede do Programa Estação Juventude, no dia 25 de julho, das 08h às 12h.

O Projeto Inglês no Meu Bairro, integrante do Programa Educação Inclusiva da SEDES, sob a coordenação de Márcia Oliveira, é oferecido pela Prefeitura de Paulo Afonso aos jovens de 15 a 29 anos, beneficiários do Programa Bolsa Família. Vinculado à coordenação da Proteção Social Básica, sua metodologia é totalmente voltada para conversação e compreensão da língua inglesa, tradução de textos e exercícios interativos.

Implantado em Paulo Afonso desde 2014, este projeto tem como objetivo desenvolver nos adolescentes e jovens o gosto pela língua inglesa, sensibilizando-os sobre a importância do inglês nos dias atuais e promovendo o protagonismo juvenil. Já foram contemplados os povoados: Tigre, Riacho, Malhada Grande, Várzea, Barroca, BTN, atualmente o Xingozinho e o público do Programa Estação Juventude.

O curso será ministrado pelo professor Kennedy Silva no Programa Estação Juventude, com carga horária de 75 horas, todas as sextas-feiras, no horário de 18h às 20h.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 21-07-2017