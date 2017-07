Secretaria Municipal de Saúde oferece palestras para usuários que aguardam atendimento

Usuários da Rede Municipal estão sendo recepcionados com palestras, sobre temas diversos relacionados à saúde. O Projeto intitulado “Café com Saúde”,realizado na sala de espera da Secretaria de Saúde, Avenida Apolônio Sales, 266 – Centro, teve inicio no dia 5 de julho, com a presença do secretário Ivaldo Sales Jr.

“Os diálogos que estão sendo proferidos por profissionais da saúde, visam a aperfeiçoar o atendimento, proporcionando um ambiente mais acolhedor e humanizado para os usuários”, destacou o secretário.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 11-07-2017

