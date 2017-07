Secretaria de Saúde capacita médicos, técnicos em enfermagem e auxiliares

Durantes os meses de julho e agosto, o Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA/SAE), está realizando capacitação em teste rápido para técnicos de enfermagem.

Os testes poderão ser feitos por técnicos em enfermagem, sob a supervisão de um enfermeiro. Segundo representantes das secretarias envolvidas, a atividade tem como objetivo contribuir para o controle de doenças sexualmente transmissíveis como HIV, sífilis e hepatites virais.

Outra ação do Núcleo de Educação Permanente, esta, em parceria com o Centro de Assistência à Mulher (CAM) é a oferta de especialização em patologias do trato inferior. Destinada a enfermeiros e médicos da atenção básica e da Rede, a especialização vai acontecer nos dias 12 e 18 de julho.

