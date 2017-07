Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente inicia projeto de arborização na cidade

A Prefeitura Municipal de Glória, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, sob o comando o Secretário Gilvan Lisboa, iniciou o projeto de arborização da cidade.

O projeto, que teve início durante a Semana de Meio Ambiente realizada no mês de junho, faz parte do plano de Governo Municipal e visa a preservação do meio ambiente através da arborização urbana e da recomposição vegetal.

A ação, executada pela equipe que compõe a Coordenação de Meio Ambiente, realiza o plantio de mudas de ipê, caraibeira, pereiro e trapiá, e será ampliada para diversos pontos do município.

“É muito importante que a população colabore com o nosso projeto de arborização, nos auxiliando para que essas mudas consigam se desenvolver, deixando nossa cidade mais verde e bonita”, destacou a Jacicleide Oliveira, Técnica em Agropecuária do município.

ASCOM- http://www.gloria.ba.gov.br

