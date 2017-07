São Pedro do Bairro Tancredo Neves bateu recorde de público

A variedade de estilos e ritmos foi a receita perfeita para o sucesso da festa de São Pedro do Bairro Tancredo neves, nos dias 30 de junho, 1º e 2 de julho.

Na sexta-feira, primeiro dia da festa, a chuva constante e o frio não conseguiram esfriar os fâs de Gabriel Diniz que abriu a programação, seguido de Loz Kuatros e Artur Ezzer.

No sábado, 1º de julho, a versatilidade da dupla pauloafonsina Alex e Herly foi uma prévia do grande encontro de Ciel Rodrigues com seu público. Fãs de todas as faixas de idade cantaram junto com ele as músicas que estão entre as mais executadas no país. A programação do sábado terminou na madrugada do domingo, com o surpreendente e interativo show de P e G – Forró Ostentação.

A chegada do domingo (2/7), dia de comemorar a Independência da Bahia, foi motivo suficiente para baianos, alagoanos, sergipanos e pernambucanos superlotarem o Campo do Flamengo para assistirem ao megashow de Solange Almeida. Após a Banda farra na Balada, que abriu a programação da última noite, a ex-vocalista dos Aviões do Forró fez o público delirar cantando sucessos dos tempos da banda e de sua carreira solo, além de interpretar com maestria os clássicos da música regional. O Rei da Farra Helinho Ventura fez o último show da programação, já na madrugada da segunda-feira, 3/7.

Para Jânio Soares – secretário de Cultura e Esporte, o sucesso da festa foi uma prova de que a equipe acertou na escolha das atrações. “A aceitação do público que participou da festa nas três noites foi a resposta positiva para a grade de programação que nós montamos. Isso nos ajuda a entender o gosto musical dos pauloafonsinos, porque, para nós o importante é satisfazer o público”, disse o secretário.

Autor: ASCOM/PMPA