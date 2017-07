Representantes da Rede de Segurança Alimentar e Nutricional se reuniram com agricultores para conhecer a execução do PAA 2017

Aconteceu na quinta-feira, 29/06, no Banco de Alimentos de Paulo Afonso, a 1ª reunião com agricultores do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA com doação simultânea. Segundo os organizadores, o encontro teve como objetivo explicar a dinâmica de execução do programa.

O PAA 2017 será executado entre julho e dezembro de 2017, contará com 63 agricultores e injetará R$ 385 mil reais na agricultura familiar. Segundo Isabela Medeiros – coordenadora de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, todos os produtos adquiridos serão doados à Rede Socioasssitencial pública e privada do Município.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 30-06-2017

