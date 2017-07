Reajuste Salarial de Professores foi apresentado no Auditório do Colégio João Bosco

Na noite do dia 4 de julho, no auditório da Escola Municipal João Bosco Ribeiro, professores da Rede Municipal se reuniram para comemorar uma grande conquista. Depois de uma árdua luta, o projeto de reajuste salarial, encaminhado pelo chefe do Executivo à Câmara Municipal foi aprovado pelos vereadores. Os docentes tiveram o reajuste de 7,64% e mais 5% de incorporação ao salário, com efeito retroativo.

O momento foi marcado pela alegria dos professores, que expressaram sua gratidão ao prefeito que, segundo eles, fez parte dessa vitoria . Luiz de Deus foi ovacionado pelos educadores, pois esse projeto foi um dos pedidos da categoria feito na campanha de 2016, atendido em seus seis primeiros meses de governo.

O prefeito afirmou que: “Ser professor é um dom e devemos investir naquele que transmite conhecimentos às nossas crianças e adolescentes. Por tudo isso eu quero que vocês tenham um salário digno, pois a profissão de professor é uma das mais importantes”.

Por sua vez, o secretário Municipal de Educação, Severino Alves de Lima, salientou que as cobranças feitas ao gestor quanto à necessidade de reajustar o salário dos profissionais da educação, mostraram a importância de cada um, e numa reunião de secretários se emocionou, pautando mais uma vez seu compromisso com a categoria.

Na abertura do encontro, um grupo de alunos cantou a canção Asa Branca, de Luiz Gonzaga, acompanhado pela banda musical da escola.

Além do prefeito Luiz de Deus, estiveram presentes o vice-prefeito, Flávio Henrique Magalhães Lima; o secretário Municipal de Educação, Severino Alves de Oliveira Lima; o presidente da Câmara Municipal, Marcondes Francisco (PSD), o secretário de Infraestrutura, Wilson Pereira Filho; a advogada Eça Katterine Almeida, representando o procurador do município, Igor Montalvão; diretores, professores e coordenadores de escolas; o consultor Jurídico, Aderval Tenório e a presidente da APLB, Esmeralda Patriota.

INFORME PUBLICITÁRIO

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 05-07-2017