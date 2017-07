Rastreamento do câncer de mama começa em Casa Nova

Aproximadamente 2.100 mulheres, na faixa etária de 50 a 69 anos, do município de Casa Nova, no Vale do São Francisco, estão aptas a realizar mamografia, exame que detecta precocemente o câncer de mama. Para isso, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) disponibiliza, desta terça-feira (11) ao dia 26 deste mês, a ação itinerante do Saúde sem Fronteiras Rastreamento do Câncer de Mama, uma ferramenta de acesso às ações de prevenção, diagnóstico e tratamento da doença.

Para serem atendidas, as candidatas à realização do exame devem apresentar um documento de identidade, o Cartão do SUS e o comprovante de residência na unidade móvel, que estará estacionada na Avenida da Agrotécnica (Praça Gilson Viana), das 7 às 18h. As mulheres com diagnóstico positivo, o tratamento cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico realizarão exames em unidades de alta complexidade em oncologia na região de sua residência.

O Saúde sem Fronteiras que tem como diferencial o acompanhamento das mulheres com mamografias inconclusivas, com a oferta de exames complementares para o diagnóstico e o encaminhamento ao tratamento, buscando a integralidade do atendimento.

Fonte: Ascom/Secretaria da Saúde do Estado (Sesab)