Programa ID Jovem foi lançado em Paulo Afonso

A Caravana da Identidade Jovem esteve em Paulo Afonso na quinta-feira, 27/7, para lançar oficialmente o programa que garante aos jovens com idade entre 15 e 29 anos,acesso aos benefícios de meia- entrada em eventos artísticos, culturais, esportivos e vagas gratuitas ou com desconto no sistema de transporte coletivo interestadual. O acesso desse público aos benefícios citados está disposto no Decreto 8.537/2015.

Instituído pela Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013, o Estatuto da Juventude nasceu de luta histórica dos movimentos de juventude e representa o primeiro marco legal brasileiro específico a reconhecer as pessoas com idade entre 15 e 29 anos como sujeitos de direitos.

O evento aberto pela Orquestra Arte de Cantar, formada por crianças e adolescentes da FUNDAME, foi realizado pela Prefeitura de Paulo Afonso, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em parceria com o Conselho Municipal de Juventude.

Como representantes da Prefeitura de Paulo Afonso participaram: a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Clara Moreira; a presidente do COMJUVE, Maria do Rosário; o diretor da Casa da Cultura, João de Souza Lima; coordenadores e usuários de programas da Rede Socioassistencial, alunos e educadores de escolas municipais e estaduais, membros do COMJUVE e funcionários de diversas secretarias do Governo Municipal.

Os convidados foram: Higo Serra de Souza – Monitor Geral do Programa ID Jovem; Fernando Maltez – Membro da Coordenação Estadual do ID Jovem e secretário-executivo do Conselho Estadual de Juventude; Cristiana Vieira – secretária de Desenvolvimento Social de Glória, além de representantes dos municípios de Abaré, Glória e Rodelas.

Durante a apresentação do projeto feita por Higo Serra de Souza, a plateia participou com perguntas relativas aos direitos dos jovens, descritos no ID Jovem, provocando entre os realizadores do evento, uma discussão posterior, dessa vez com a presença de representantes do Poder Judiciário.

