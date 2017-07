Programa Estação Juventude contribuiu com aprovação de aluna em Curso da UNEB

A Prefeitura de Paulo Afonso, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEDES) e do Programa Estação Juventude, promoveu o Curso de Redação no período de fevereiro a maio, com carga horária de 60 horas.

Tendo em vista as dificuldades que os alunos encontram na hora de construírem as redações, a falta de palavras, a coerência e coesão, erros ortográficos, o estimulo à leitura, dentre outros assuntos, foram mencionados ao longo do curso.

Para Cinthia de Sá Martins, “a capacitação foi proveitosa, pois contribuiu com minha aprovação no Curso de Pedagogia da UNEB”.

Segundo Maria do Rosário, coordenadora do Programa, “os investimentos em ações sociais e educacionais garantem qualidade de vida para as pessoas e minimizam os riscos de violência e de vulnerabilidade aos quais são expostas”. Por meio de ações estratégicas, a Prefeitura de Paulo Afonso busca atender a sociedade pauloafonsina primando pela garantia de direitos e atingindo resultados que fazem a diferença na vida de todos.

INFORME PUBLICITÁRIO

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 17-07-2017